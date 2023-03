Bei einem Unfall im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca ist am frühen Freitagmorgen ein Auto fünf Meter in die Tiefe gestürzt, hat sich dabei bis zu vier Mal überschlagen, wie die Feuerwehr berichtet. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 5.50 Uhr in der Nähe von Port des Canonge, dem kleinen Dorf am Meeresufer, in das eine enge, von der Gebirgs-Transversale Ma-10 abzweigende Serpentinenstraße führt. Aus noch ungeklärter Ursache waren in der Dunkelheit offenbar zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, von denen eines von der Straße abkam und einen Abhang hinabstürzte.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, gingen sie zunächst davon aus, dass sich der Fahrer eingeklemmt in dem Fahrzeug befindet. Schnell stellten sie aber fest, dass sich der 40-Jährige aus eigener Kraft hatte befreien können und bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitten hatte. Trotz allem wurde der Mann für weitergehende Untersuchungen von einem Krankenwagen in die Uniklik Son Espases nach Palma gefahren. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Sanitäter des Rettungsdienstes Samu 061.