Bei einem Unfall auf der Inca-Autobahn (Ma-13) ist am frühen Samstagmorgen ein Fahrzeug von der Straße abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und landete schließlich in einem kleinen Waldstück neben der "Autopista". Die eintreffenden Rettungskräfte befüchteten zunächst, dass sich die drei Insassen nach dem Crash eingeklemmt in dem Fahrzeug befinden könnten.