Während es sich in Deutschland ab Mitte der Woche bei Temperaturen zwischen 2 und 15 Grad "einregnen" soll und nach wie vor dicke Jacken angesagt sind, steuert Mallorca kontinuierlich auf den Sommer zu und kratzt schon in dieser Woche an der 30-Grad-Marke. Bereits am vergangenen Wochenende war es auf der Insel so sommerlich, dass sich die Menschen in den Straßencafés und an den Stränden tummelten. Nach einem stürmischen Intermezzo in der Nacht auf Montag wird es jetzt bis zum Ende der Woche hin immer wärmer.

Am Mittwoch sollen Daten des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet zufolge 23 Grad in Sóller, 21 Grad in Palma und 25 Grad in Pollença erreicht werden. Am Donnerstag liegen die Spitzenwerte dann bereits bei 26 Grad in Manacor, Sineu und Alcúdia. Der wärmste Tag der Woche wird dann der Freitag, wenn das Quecksilber auf bis zu 26 Grad in der Inselhauptstadt, 27 Grad in Llucmajor, 28 Grad in Pollença und Porto Cristo und bis zu 29 Grad in Sa Pobla klettern wird. Dazu scheint die ganze Woche die Sonne vom stahlblauen und nur selten mit Wolken "verzierten" Frühlingshimmel.

An diesem Montag waren die Temperaturen auf Mallorca leicht abgesackt, lagen teilweise wieder deutlich unter 20 Grad. In der Nacht hatte ein heftiger Sturm gewütet, der viele Menschen aus dem Schlaf riss. Schlechtes Wetter brachte dieses kurze Intermezzo aber nicht mit sich. Es bleibt auch am Montag und Dienstag sonnig auf der Insel. Die Wassertemperatur um Mallorca liegt derzeit bei 15 bis 16 Grad, zum Baden ist es also noch recht frisch. Unerschrockene Schwimmer werden sich aber bei den sommerlichen Temperaturen am Ende der Woche sicherlich ins Meer wagen.