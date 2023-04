Der deutsche Lebensmittel-Discounter Aldi hat in Can Picafort seine erste Filiale eröffnet. Der Supermarkt befindet sich an der Straße nach Artà, Ecke Ran de Mar. Aldi ist damit mit zehn Märkten in Palma de Mallorca, Campos, Cala Millor, Calvià, Inca, Manacor, Marratxí vertreten. Mit der Neueröffnung in Can Picafort verfügt die Supermarktkette nun über 10 Geschäfte auf Mallorca sowie einem weiteren auf Ibiza. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 160 Mitarbeiter auf den Balearen.

"Wir freuen uns sehr, unsere erste Eröffnung des Jahres auf den Balearen in der Gemeinde Can Picafort zu feiern und damit den Bewohnern der Region näher zu kommen", so Gerard Ochogavias, Aldi-Expansionsleiter in der Region. "Mit der Filiale wollen wir unseren Kunden auf Mallorca einen neuen Ort bieten, an dem sie ihre wöchentlichen Einkäufe erledigen können, mit einem breiten Angebot von über 40 einheimischen Produkten, die auf den Balearen hergestellt werden, wie Käse, Wurstwaren und zertifizierte Weine", so Ochogavias weiter. Die neue Aldi-Filiale in Can Picafort ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet und verfügt über ein Sortiment von fast 2.000 Produkten, davon 86% Eigenmarken und über 80% nationaler Herkunft. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 400 nationalen Lieferanten zusammen.