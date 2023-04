Droht Mallorcas Flughafen der Verkehrskollaps? Zumindest im Ankunftsbereich scheint dies nicht ausgeschlossen. Immer häufiger und immer massiver verstopft jeden Tag eine lange Schlange von Autos die Zufahrt zum Express-Parkplatz des Ankunftsterminals. Mittlerweile parken bereits PKW an der Ausfahrt zur Straße. Grund: Die Fahrer parken dort weil sie auf die Ankunft ihrer Familienangehörigen oder Freunde. Auf diese Weise wollen sie vermeiden, Parkgebühren zahlen zu müssen. Denn nur die ersten 15 Minuten ist gratis.

Überraschend ist dies nicht, denn mit einer Viertelstunde ist die kostenloser Parkdauer mehr als knapp bemessen. „Da die Fahrer nicht wissen, wann ihr Verwandter ankommt, parken sie draußen bis sie die Autos in die Ankunftsspuren des Flughafens zurückstauen“, sagt Xisco Sánchez, Taxifahrer aus Palma. Die Folgen für ihn und seine Kollegen: „Wir Taxis müssen im Zickzack fahren, um den anhaltenden Autos auszuweichen und in den Flughafen zu gelangen. Diese Woche musste ein Bus der städtischen Verkehrsbetriebe EMT wegen der vielen Autos auf den Standstreifen fahren, wenden und den Fahrzeugen ausweichen."

Die Sättigung tritt vor allem am späten Nachmittag auf und wird immer massiver. In seinen zwölf Jahren als Taxifahrer in Palma habe er noch nie so ein Chaos gesehen wie in den vergangenen Wochen. „Es stimmt zwar, dass in der letztjährigen Tourismussaison einige Autofahrer in der Nähe des Parkplatzes geparkt haben, aber es waren nur wenige und es gab keine solchen Szenen wie jetzt“, sagt Sánchez. Da der Monat April gerade erst begonnen hat, befürchtet er, dass diese Praxis in den kommenden Sommermonaten zunehmen wird, da viele Touristen auf Mallorca erwartet werden. Seine Befürchtung: „Wenn ein Autofahrer eines Tages zu schnell auf der Straße fährt, könnte ein Unglück passieren.“