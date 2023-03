Reisende kennen es: Preise an Flughäfen sind grundsätzlich hoch, egal ob für Getränke, Speisen oder das Parken. In einem Preisvergleich haben die BILD-Zeitung und die Airline Alpen Air ("Deutschlands jüngste Airline") jetzt Preislisten der beliebtesten Airports der Deutschen auseinandergenommen. Bei der Auswertung wurden sieben ausgewählte Kostenpunkte berücksichtigt. Dazu gehören Ausgaben für das Langzeitparken, eine Taxifahrt, ein Nahverkehrsticket, einen Kaffee sowie einen Burger hinter der Sicherheitskontrolle, den einmaligen Zutritt zur Airport-Lounge und eine Nacht im Flughafenhotel.

Auch mit dabei in der Liste: Der Insel-Flughafen von Palma de Mallorca. Besonders erfreulich: Der Flughafen Palma ist über alle Ausgabenpunkte hinweg vergleichsweise einer der günstigsten. Das Taxi vom Flughafen in die Innenstadt kostet 20 bis 25 Euro. Mit dem Bus kommt man für fünf Euro an den Ballermann und in die City. Einen Burger als Snack im Security-Bereich gibt es für knapp fünf Euro. Im internationalen Vergleich ist nur der Flughafen Lissabon (LIS) noch billiger als der Flughafen von Mallorca.

Richtig teuer sind dagegen viele Airports in Deutschland. Mit dem eigenen Auto zum Flughafen fahren und es dort für ein paar Tage zu parken, muss man sich da erst einmal leisten können. Die 24-Stunden-Parkgebühr von 30 Euro am Flughafen Hamburg ist im Vergleich noch günstig, wie BILD berichtet. Mehr als doppelt so viel wird am Hauptstadtflughafen BER fällig: 70 Euro kostet dort das Tagesticket im Parkhaus. Damit ist Langzeitparken an keinem Flughafen in Europa so teuer wie in Berlin. In München, Köln und Frankfurt am Main kostet der Tagestarif 39 Euro, in Stuttgart 35 Euro. Am günstigsten parken Reisende am Flughafen Istanbul für erschwingliche drei Euro am Tag.

Auch mit den Gastro-Preisen befasst sich das Ranking von BILD und Alpen Air. Am günstigsten ist ein Burger zum Beispiel mit etwa 2,66 Euro am Flughafen Istanbul. Dreimal so teuer ist die Mahlzeit am Airport von Dublin. 8,65 Euro kostet dort ein Burger im Schnitt. Palma positioniert sich hier mit rund fünf Euro im Mittelfeld. Hier gehts zur gesamten Liste.