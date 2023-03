An diesem Freitag müssen sich Zehntausende Passagiere wegen Warnstreiks an vier deutschen Airports auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Betroffen sind die beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, sowie Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Insgesamt werden voraussichtlich, 681 Flüge ausfallen.

Auch Flugverbindungen zwischen Mallorca und Deutschland sind an diesem Freitag von der Arbeitsniederlegung betroffen. Bereits am Donnerstag wurden vier Verbindungen mit der Baleareninsel gecancelt: So wurden unter anderem die Eurowings-Flüge EW9580 und EW9584 von Düsseldorf nach Palma annulliert. Auch der Tuifly-Flug X32172 sowie die Eurowings-Flüge EW2582 und EW2592 von Stuttgart gestrichen. Der Lauda Europe-Flug LW5182 aus Karlsruhe/Baden-Baden sowie die Maschinen mit den Flugnummern FR218 und LW218 aus Berlin landen hingegen planmäßig an Palmas Flughafen Son Sant Joan.

Zum Warnstreik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Hintergrund sind Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Am Montag hatten bereits die Beschäftigten an den Flughäfen in Hamburg, Hannover und in Berlin-Brandenburg BER ihre Arbeit niedergelegt.

Am Flughafen Köln/Bonn habe der Warnstreik bereits am Donnerstagabend um 22.00 Uhr begonnen, in Düsseldorf legten die Beschäftigten ihre Arbeit am Freitag um 03.00 Uhr nieder. Am Flughafen Köln/Bonn sollten am Freitag nach vorläufigen Angaben des Airports voraussichtlich zwei Drittel der Flüge ausfallen. Darüber hinaus könne es zu weiteren Ausfällen oder Umleitungen von Flügen kommen. In Düsseldorf soll zumindest ein Notbetrieb aufrechterhalten werden.

Auch am Flughafen Stuttgart sollte es am Freitag keinen regulären Reisebetrieb geben. Es könnten laut Flughafen nur Sicherheitslandungen sowie medizinische und militärische Flüge durchgeführt werden. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wird es trotz des Streikaufrufs Starts und Landungen geben. Dort ist allerdings mit deutlich längeren Wartezeiten zu rechnen. Spätestens am Samstag soll der Flugverkehr aber wieder an allen vier Airports reibungslos ablaufen.