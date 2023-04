Sogenannte "Okupas" haben in Palma de Mallorca die Abwesenheit eines älteren Ehepaars ausgenutzt, um dessen Haus zu besetzen. Die Rentner hatten sich einige Tage im Krankenhaus Son Espases aufgehalten. Bei den "Okupas", die inzwischen festgenommen werden konnten, handelt es sich nach Angaben der spanischen Nationalpolizei um zwei 23 und 28 Jahre alte Algerier.

Den Männern wird vorgeworfen, das Schloss zu dem Haus aufgebrochen und ausgetauscht zu haben. Die Frau des seit einer Woche im Krankenhaus befindlichen Rentners hatte die Besetzer am Samstagmittag entdeckt und direkt die Polizei gerufen. Sie musste psychologisch betreut werden. Die Betroffenen sind fast 80 Jahre alt.

Die "Okupas" sagten den Polizisten, dass eine dritte Person ihnen gegen Geld angeboten habe, dort zu wohnen. Deswegen hätten sie das Schloss ausgetauscht. So versuchen sich Besetzer in der Regel vor den Ordnungshütern herauszureden. Mit weiteren Festnahmen in dem Fall wird in den kommenden Tagen gerechnet. Zu Haus- und Wohnungsbesetzungen kommt es auf der Insel hauptsächlich in Palma.

Die Nationalpolizei ruft Betroffene auf, sofort die Telefonnummer 091 anzurufen, wenn sie eine Besetzung feststellen. In der Vergangenheit waren von Hausbesetzungen auf der Insel auch immer mal wieder Bundesbürger betroffen.