Viele Urlauber aus Deutschland sind in diesen Tagen auf Mallorca, um die Osterferien zu genießen. Am Montagmorgen erlebten sie vor allem im Norden und Nordosten der Insel aber einem unschönen Wetterwechsel, denn statt viel Sonnenschein gab es ausgiebige Regenschauer und einen grau verhangenen Himmel. Der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, AEMET, postete auf seinem Twitter-Account ein Video, das den Starkregen in Cala Ratjada zeigt. Darüber hinaus gilt an den Küsten im Norden und Nordosten Mallorcas die Wetterwarnstufe Gelb. Es könnte bis zu drei Meter hohen Wellengang geben.