Vor der Küste von Puerto Portals im Südwesten von Mallorc, ist am Wochenende die neue Luxusyacht des ehemaligen US-amerikanischen Basketballspielers Michael Jordan gesichtet worden. Dabei handelt es sich um die 74 Meter lange M'Brace. Erbaut wurde sie von der Schiffs- und Yachtwerft Abeking & Rasmussen in Deutschland. An Bord der Superyacht finden bis zu zwölf Gäste und 24 Crewmitglieder Platz. Auf der Rangliste der größten Yachten der Welt ist die M'Brace Superyacht als Nummer 230 aufgeführt. Sie ist die elftgrößte Yacht, die von Abeking & Rasmussen gebaut wurde. Die Inneneinrichtung stammt von Harrison Eidsgaard. Der Wert der Superyacht wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt.



Laut Medienberichten soll Jordan die Yacht im Dezember 2022 von dem britischen Unternehmer Sir Lloyd Marshall Dorfman käuflich erworben haben. Der Basketballprofi ist bereits im Besitz der Superyacht Catch 23. Jordan spielte zwischen 1984 und 2003 in der US-Profiliga NBA, davon allein 13 Jahre bei den Chicago Bulls, später bei den Washington Wizards. Er gilt noch bis heute als einer der besten Basketballspieler der NBA-Geschichte.