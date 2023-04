Ein 15-jähriger Jugendlicher ist auf Mallorca in mindestens 16 geparkte Fahrzeuge in den Ortschaften Inca und Lloseta eingebrochen und hat daraus Wertsachen gestohlen. Der mutmaßliche Täter handelte stets nachts, schlug mit stumpfen Gegenständen eine oder mehrere Autoscheiben ein und stahl von Bargeld bis zu Laptops alles, was er in den Fahrzeugen finden konnte. Wie die Guardia Civil der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mitteilte, waren die Beamten dem jungen Mann auf die Spur gekommen, nachdem sie im vergangenen März einen erheblichen Anstieg aufgebrochener Autos in den beiden Gemeinden festgestellt hatten.

Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die für die Überfälle verantwortliche Person in Inca wohnhaft ist. Die dafür ausschlaggebende Information lieferte eine aus einem der Autos gestohlene Kreditkarte, die für kleine Online-Einkäufe verwendet wurde. Besonders dreist: Der junge Empfänger der Sendungen ließ sich die gekaufte Ware nach Hause schicken, woraufhin die Guardia Civil den bereits vorbestraften Dieb ausfindig machen und festnehmen konnte.

Der junge Mann wurde der Jugendstaatsanwaltschaft vorgeführt, die seine Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt anordnete. Im Einzelnen wurden acht der begangenen Raubüberfälle in Inca und die übrigen acht in Lloseta begangen.