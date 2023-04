Starke Temperaturschwankungen haben auf Mallorca am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Nachdem in Port de Pollença über 30 Grad erreicht wurden (Son Servera: 26,3 Grad, Sineu 25 Grad, Colonia de Sant Pere 25,9 Grad), sackte das Quecksilber in der Nacht auf zum Teil nur noch einstellige Werte ab. Am Flughafen von Palma wurden lediglich 6,7 Grad gemessen, in Muro 8,2 Grad und in Manacor 8,8 Grad. Für Donnerstag wurden lediglich noch 20 Grad erwartet.

Eher verhalten mild als mollig warm soll es in den kommenden Tagen werden: Nur zögerlich steigen die Höchstwerte, mehr als 22 Grad sind bis zum Wochenende nicht drin. Das bedeutet, dass die Jacken noch nicht eingemottet werden sollten. Die Sonne, die fast permanent scheinen soll, ist allerdings schon so warm, dass man unter ihr leicht schwitzt, aber im Schatten mit wenig Kleidung friert. Der Wind weht mal schwach und mal böig vor allem aus nördlichen Richtungen. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Der April zeichnet sich dadurch aus, dass die Luft zwar noch kühl ist und das Meerwasser erst recht, die Sonne jedoch bereits sehr wärmt. Kälteperioden sind denn auch auf den Inseln zwar noch immer möglich, werden aber in absehbarer Zeit nicht erwartet. Gemeinhin stellen sich fast schon sommerliche Werte auf der Insel erst in der zweiten Maihälfte, manchmal aber auch davor, ein. Dann steigen die Temperaturen auf deutlich über 20 Grad. Danach herrscht bis zum Herbst fast ohne Pause T-Shirt-Wetter. Auch bleibt es bekanntermaßen weitgehend trocken.