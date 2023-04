In einer TV-Dokumentation des öffentlich-rechtlichen deutschen Senders ARD über die Schönheiten und Traditionen von Mallorca wird auch die MM-Redaktion vorgestellt. Guillermo Dezcallar, Rechtsanwalt, Kunstmäzen und Netzwerker aus alter mallorquinischer Familie, sowie die deutsche Veranstaltungs- und Marketingexpertin Rita-Graciela Werner mit Wahlheimat Insel begleiten Reporterin Birgit Muth in den "Palau de la Prensa" in Palma.

MM-Chefredakteur Alexander Sepasgosarian verweist auf die schon 52 Jahre lange Geschichte der deutschen Wochenzeitung, zeigt die erste Ausgabe aus dem Jahr 1971 und prognostiziert, dass der Tourismus auf der Insel in den kommenden Jahren immer nachhaltiger werden dürfte. Die Zahl der Besucher werde nicht sofort, sondern allenfalls allmählich zurückgehen. Ansonsten wird in der Reportage Mallorca mit schönen Aufnahmen gezeigt, die zum Teil von Drohnen aus gemacht wurden. Es kommen unter anderem eine Gutsbesitzerin, ein Galerist und ein Biobauer vor. Besonders ausführlich berichtet wird über die alten Traditionen, die Kultur und die Landwirtschaft der Insel. Wer die Reportage sehen will, kann dies am Samstag, 15.4., um 1.30 Uhr auf Tagesschau 24 tun, aber auch in der ARD-Mediathek vorbeischauen.