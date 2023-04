Auch wenn es nicht Mallorca ist, hat Spanien wirklich viel zu bieten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise in den grünen Norden Spaniens? Sie beginnt im Baskenland am Golf von Biskaya. In der Metropole San Sebastián mit ihrem berühmten Strand treffen baskische und französische Kultur, Surfer und Sonnenhungrige aufeinander.Fernab der Küste überraschen hölzerne Strukturen zwischen grünen Hügeln – die Salinen von Añana. Unentwegt sprudelt hier salzhaltiges Wasser aus Quellen. Das Salzwerk unweit der Stadt Vitoria-Gasteiz zählt zu den ältesten der Erde. Hier ernten Salzbauern bereits seit mehreren Tausend Jahren besonders reines, mineralhaltiges Salz. Es muss nicht weiter gereinigt werden und ist vor allem in der Gourmetküche beliebt.

Nicht weit von den Salinen entfernt erstrecken sich die fruchtbaren Ebenen der Region Rioja rund um den Fluss Ebro. Die Doku "Abenteuer Spanien: Der grüne Norden" zeigt Arte am Montag, 17. April, um 17.50 Uhr.