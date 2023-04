Es sollen "chaotische Zustände" am Flughafen von Palma de Mallorca gewesen sein, schreibt MM-Leser Gerriet Danz in seiner Mail an die Redaktion. Am Montag gegen 14 Uhr musste er anscheinend 50 Minuten warten, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Auf dem Foto, das er aufgenommen hat, sind die langen Schlangen deutlich zu erkennen. "Ich fliege 20 Mal pro Jahr ab Palma, das habe ich so noch nicht erlebt. Und es ist nicht mal Hauptsaison. Da graut einem mit Blick auf Juni-Juli-August", kommentiert Gerriet Danz in seiner Mail. Erst in der vergangenen Woche hatte es ähnlich lange Schlangen gegeben.