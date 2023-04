Normalerweise läuft es an der Sicherheitskontrolle des Flughafens von Palma de Mallorca wie geschmiert. Im Gegensatz zu viele deutschen Flughäfen, wo es im vergangenen Sommer teilweise zu Wartezeiten von mehreren Stunden kam, dauert der Security Check in Palma oft kaum länger als zehn Minuten. Anders war dies jedoch an diesem Mittwochmorgen, als offenbar Tausende Urlauber die Heimreise aus den Osterferien antraten. Am Vormittag kam es zu extrem langen Schlangen, was ein Video belegt, das jetzt von der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlich wurde.

Die Passagiere "stauten" sich dabei zurück bis in den Gang, der von den Rolltreppen in Richtung der Sicherheitsschleuse führt, also auch in die Zone außerhalb der Geräte, an denen die Bordkarte abgescannt wird. Der Airport hielt trotz des großen Andrangs "nur" sechs Kontrollspuren geöffnet. Betroffene berichteten, dass die Airport-Mitarbeiter alles in ihrer Macht Stehende taten, um den Prozess zu beschleunigen. Offenbar mit Erfolg. In vielen Fällen brauchten die Reisenden, trotz der Menschenmassen, nicht länger als 20 Minuten für die Kontrolle.

Vonseiten des Flughafenbetreibers Aena hieß es, es habe sich um eine "Momentaufnahme" gehandelt. Die Situation sei unter Kontrolle und es komme nicht zu Engpässen bei der Sicherheitskontrolle. Fakt ist aber auch: Seit Beginn der Osterferien (also noch vor dem Start der eigentlichen Sommersaison) geraten Teile der Infrastruktur am Flughafen an ihre Kapazitätsgrenzen. Zu sehen ist das unter anderem an langen Schlangen am Taxistand (Wartezeit bis zu einer Stunde) und am Park-Chaos zu gewissen Zeiten morgens und abends.