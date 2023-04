An Palmas Flughafen Son Sant Joan sind immer mehr illegale Taxis und Minibusse im Einsatz. Der balearische Unternehmerverband für Transport (FEBT) hatte nun eine entsprechende Beschwerde eingereicht. Nach Angaben des Verkehrsverbandes seien immer mehr PKWs ohne gültige Lizenzen unterwegs - und das auch in Privatfahrzeugen.

Der Präsident der FEBT, Rafael Roig, erklärt: "Der sogenannte Piratentransport hat sich ausgebreitet und es ist notwendig, vor der Sommersaison für Ordnung zu sorgen." Vor allem rund um die Osterferien hatte der illegale Betrieb zugenommen, so Roig weiter.

Die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands, Petra Mut, erklärt: "Die Beschwerde wurde am vergangenen Montag eingereicht, damit die autonome Verwaltung zusammen mit den übrigen Behörden tätig werden kann, um diese illegale Tätigkeit zu unterbinden. Wir fordern die Regierung auf, so energisch wie möglich auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu drängen, um ein ernsthaftes Problem am Flughafen von Palma zu vermeiden".

Laut Verkehrsverband sollen auch einige deutsche Plattformen die illegalen Transporte am Flughafen in Palma vermarkten. "Mallorca Transfers oder Express Solutions sind einige der Plattformen, die von den Piratentransporten genutzt werden. Sie bieten Dienstleistungen zu einem Festpreis an, die dann von privaten Autos übernommen werden, mit der einzigen Bedingung, dass diese fünf Prozent der Einnahmen an die Plattform zahlen", so die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands, Petra Mut. Jetzt fordert Mut den Flughafenbetreiber Aena und die Balearen-Regierung auf, verstärkt gegen die illegalen Transporte vorzugehen, um weitere Konflikte am Flughafen in Zukunft zu vermeiden.