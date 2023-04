Das wilde Parken am Flughafen von Mallorca hat ein Ende – "endlich", werden viele sagen. Andere hingegen werden es schade finden. Jedenfalls verhindert seit Mittwoch ein rot-weiße Plastikbarriere das Halten am rechten Fahrbahnrand auf der Zufahrt zum Express-Parkplatz. Dort hatten in den vergangenen Monaten regelmäßig Abholer von Reisenden "geparkt", um sich die Gebühr des Express-Parkplatzes zu sparen. In der Folge wurde – meist zur "Rushhour" morgens und abends – die gesamte Zufahrt zum Terminal zu einem Nadelöhr, es bildeten sich lange Staus, auch Busse und Taxis kamen nicht mehr in den Terminal-Bereich.

Die Flughafenverwaltung hat nun kurzerhand die rechte Spur gesperrt, was ein Halten in dem Bereich unmöglich macht. Und: Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Trablisa überwachen die Gegend, sprechen Autofahrer, die dennoch versuchen, vor den Schranken zu halten, an und weisen sie darauf hin, dass sie in den Express-Parkplatz einfahren müssen. Hier ist das Parken übrigens 15 Minuten gratis. Am Donnerstagvormittag lief die Zufahrt zum Express-Parkplatz und dem "normalen" Parkhaus trotz regen Betriebs am Flughafen Son Sant Joan reibungslos. Am Airport von Mallorca stehen neben dem Haupt-Parkhaus, das sich gegenüber vom Terminal-Gebäude befindet, jeweils ein Express-Parkplatz im Ankunfts- und Abflugbereich, ein VIP-Parkplatz sowie mehrere Langzeitparkplätze zur Verfügung. Die Preise variieren. Während man im Haupt-Parkhaus "normale" Gebühren fürs Parken entrichtet – billiger wird es mit einer Reservierung auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Aena – sind die Expressparkplätze recht teuer (15 Minuten sind allerdings gratis). Am günstigsten ist das Parken auf den Langzeitstellplätzen, auch hier kann man sich einen Platz auf der Aena-Seite buchen.