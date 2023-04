Dass es im Frühling auf Mallorca auch mal etwas wärmer werden kann, ist bekannt. In den kommenden Tagen ist Wettergott Petrus der Insel aber besonders hold und verwöhnt sie mit viel Sonne und immer weiter steigenden Temperaturen, die sich bis zur kommenden Woche der 30-Grad-Marke nähern werden. Aber der Reihe nach ...

Die laufende Woche geht sonnig und mild zu Ende, mit Höchsttemperaturen von 22 Grad am Donnerstag. Am Freitag werden dann in Palma bereits 23, in Cala Figuera "nur" 20, in Sa Pobla 25 und in Pollença 27 Grad erreicht. Nachts sinken die Temperaturen aber immer noch auf 7 bis 10 Grad. Auch am Wochenende bleibt es sonnig und schön, wenngleich die Höchsttemperaturen dann mit Werten von 22 bis 24 Grad wieder etwas zurückgehen. Vor allem am Samstag kann sich der Himmel zeitweise bedeckt zeigen.

Richtig sommerlich wird's dann in der kommenden Woche, mit weiter steigenden Temperaturen am Montag (24 bis 25 Grad) und Höchstwerten am Dienstag von 24 bis 29 Grad. Vor allem im Norden und Osten der Insel kann das Quecksilber im Thermometer an der 30-Grad-Marke kratzen. Übrigens: Der nahende Sommer könnte in diesem Jahr noch einmal heißer als in den vergangenen Jahren werden. Wie das staatliche spanische Wetteramt Aemet berechnet hat, könnten die Temperaturen aufgrund des Klimawandels 0,5 bis 1 Grad höher sein als normal.

Die Meerwassertemperatur rund um Mallorca beträgt derzeit etwa 16 Grad.