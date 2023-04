Ein 46-jähriger Mann, der bereits viele Male wegen Diebstahldelikten festgenommen worden war, darf sich Palma de Mallorca nicht mehr nähern. Das entschied jetzt ein Gericht auf der Insel. Der Gewohnheitskriminelle war zuletzt am 29. März dabei erwischt worden, wie er in der Filiale des deutschen Schuhkonzerns Deichmann im FAN-Einkaufszentrum in Palma Sportschuhe kurz vor Ladenschluss in einer Tüte entwenden wollte.

Doch eine Mitarbeiterin des Geschäfts konnte den Diebstahl rechtzeitig feststellen und die Nationalpolizei rufen. Zunächst wurde der Mann von Sicherheitskräften des Einkaufszentriums in Verwahrung genommen, später legten ihm Polizisten Handschellen an. Der Wert der Sportschuhe wurde auf 39,99 Euro beziffert. Ähnliche Nachrichten Wegen Diebstählen in Luxushäusern auf Mallorca: Krimineller Bande drohen 33 Jahre Haft Urlauber in Peguera Edeluhr vom Handgelenk gerissen: Deutscher und Senegalese festgenommen Mehr ähnliche Nachrichten (1) Der Kriminelle mit dem Namen Bartolomé C. ist polizeibekannt. Er wurde wegen Diebstahlsdelikten schon mindestens 20-mal festgenommen. Dabei wurde er mitunter auch gewalttätig. Deichmann ist eine Handelskette für Schuhe und Schuhzubehör mit Sitz in Essen. Mit 41.000 Mitarbeitern und 4,77 Milliarden Euro Jahresumsatz ist Deichmann der größte Schuhhändler Europas