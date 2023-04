Ein Einsatzboot der Guardia Civil hat am Freitag ein mit Drogen beladenes Speed-Schlauchboot mit zwei Motoren kilometerlang verfolgt und am Ende in der Cala Gran in Cala d'Or im Südosten von Mallorca aufgebracht. Der Mann am Steuer wurde laut einer Pressemitteilung festgenommen, zwei weitere Insassen sollen flüchtig sein. Diese hatte zuvor die illegale Ware - es handelte sich um Haschischpäckchen – ins Meer geworfen.

Die Guardia Civil hatte die Verfolgung viel weiter im Norden, nämlich im Ferienort Cala Rajada, aufgenommen. Ein Helikopter und auch weitere Boote suchen in der Umgebung nach den weiteren Verdächtigen. Es wird vermutet, dass mit der Aktion gegen das Boot ein größere Schmuggelaktion unterbunden wurde. Die Cala Gran ist eine von mehreren Buchten, die zu dem eleganten Urlauberort Cala d'Or gehören. Dort finden sich auch die Cala Petita und die Cala Ferrara. Die Siedlung wurde im Jahr 1933 von Künstlern gegründet und feiert gerade ihren 90. Geburtstag. Fast sämtliche Gebäude wurden weiß angestrichen. Ähnliche Nachrichten Mann am Hafen von Palma mit sechs Kilo Kokain erwischt Der Drogenhandel spielt auf Mallorca und den weiteren Baleareninseln eine größere Rolle. Recht oft wurden in den vergangenen Monaten und Jahren auf der Insel illegale Marihuanaplantagen entdeckt und letztendlich zerstört. Auch harte Drogen wie Kokain werden in bestimmten Kreisen nicht ungern eingenommen.