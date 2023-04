Ein 45-jähriger Mann ist am Donnerstag wegen Drogenbesitzes in Palma de Mallorca verhaftet worden. Bei einer Routinekontrolle der Polizei am Hafen der Balearen-Hauptstadt waren bei ihm sechs Kilo Kokain entdeckt worden. Ein Spürhund der Beamten wurde an der Anlegestelle, wo Frachtschiffe ankommen, auf einen Pkw aufmerksam, der neben weiteren Autos auf einem Transporter geladen war. Als die Polizisten das Fahrzeug durchsuchten, konnten sie in dem Auto einen Rucksack mit sechs Paketen mit jeweils einem Kilogramm Kokain vorfinden.

Doch Kokain ist nicht die einzige Droge, die auf den Balearen im Umlauf ist. Nach einer jüngst veröffentlichten Statistik wurde in Spanien bei 49,4 Prozent der im Jahr 2021 im Straßenverkehr getöteten Fahrer festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Psychopharmaka standen. Medienberichten zufolge soll sich insbesondere bei Berufskraftfahrern ein neuer Trend beobachten lassen, da diese auf Ketamin zurückgreifen würden. Dieses Rauschmittel werde nämlich bei Kontrollen von Beamten der Lokal- und Verkehrspolizei nicht erkannt. Anhand von Speichelproben können bei Inspektionen lediglich Amphetamine, Kokain, Methamphetamine, Cannabis und Opiate nachgewiesen werden. Ketamin ist ein Narkosemittel, das erstmals 1962 synthetisiert wurde und überwiegend in der Tiermedizin und unter bestimmten Bedingungen auch beim Menschen Anwendung findet. Es kann das Schmerzempfinden stark mindern und Bewusstlosigkeit hervorrufen. Die Drogenkonsumenten erhoffen sich eine entspannende und euphorische Wirkung von Ketamin. In hohen Dosen eingenommen kann es das Zeitempfinden verändern und visuelle und auditive Halluzinationen hervorrufen.