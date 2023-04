Die Guardia Civil hat ein Video veröffentlicht, das die rasante Verfolgung eines mit Haschisch beladenen Drogen-Schnellboots vor der Südostküste von Mallorca zeigt. Zu sehen ist aus der Hubschrauberperspektive, wie ein Boot der Ordnungshüter das Schmugglerfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit bis in die "Cala Gran" des Ferienortes jagt.

Wie mitgeteilt wurde, wurden bereits 1200 Kilogramm der Kriminellen geschmuggelten Drogenpäckchen sichergestellt. Ein Teil davon sollte in der Nacht zum Freitag an der Cala Sa Nau auf Allradfahrzeuge verladen werden. Als die Schmuggler an der Cala Sa Nau von der Guardia Civil erspäht wurden ließen sie Haschischpäckchen und Bezinkanister an Land, flohen auf dem Boot und warfen weitere Päckchen ins Meer.

Sie fuhren in die "Cala Gran" in Cala d'Or, wo zunächst ein Krimineller gefasst werden konnte. Die zwei weiteren Täter flohen und konnten später festgenommen werden. Vermutet wird, dass noch erheblich mehr Rauschgift im Meer schwimmen könnte oder angespült wurde. Deswegen wurde die Suche nach dem Haschisch in der Gegend in den vergangenen Tagen deutlich intensiviert.

Das Drogen-Speedboot war den Angaben zufolge von der nordafrikanischen Küste aus gestartet und hatte sich Richtung Mallorca bewegt. Solche Verfolgungsjagden kommen vor Mallorca selten vor, so etwas trägt sich vor Spanien hauptsächlich in der Straße von Gibraltar zu, wo Drogenschmuggler auf schnellen Booten viel häufiger angetroffen werden.