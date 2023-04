Auf Mallorca soll es am Ende der laufenden Woche noch heißer als ursprünglich prognostiziert werden. Bereits am Freitag werden in Sa Pobla, dem traditionellen Hitzepol im Norden der Insel, 34 Grad erwartet, dazu weht kaum ein Lüftchen. Am Samstag bewegen sich die Werte auch an anderen Orten in ähnlichen, für Ende April höchst ungewöhnlichen Höhen. Erste Gänge ins Meer dürften problemlos möglich sein. Nachts bleibt es allerdings mit 11 bis 14 Grad erträglich.

Nach diesem kurzen Hitzeintermezzo soll jedoch Nordostwind die Temperaturen wieder nach unten drücken. Für Sonntag wird wieder mit Werten etwa unter 30 Grad gerechnet, was für die Jahreszeit dennoch weiterhin zu hoch ist. Die Durchschnittshöchsttemperatur beträgt im laufenden Monat lediglich 19 Grad. In Deutschland bleibt es derweil je nach Region mehr oder weniger regnerisch und mit 11 bis 16 Grad eher kühl. Angesichts dessen dürften sich viele Menschen geistig darauf vorbereiten, zum Urlaub auf die Insel zu kommen, da nicht absehbar ist, dass die Temperaturen wieder deutlich nach unten gehen könnten. Ähnliche Nachrichten "Es sieht nicht gut aus!" – Warum der Klimawandel auf Mallorca besonders schnell voranschreitet Ob es in diesem Sommer wieder so viele – nämlich genau vier – Hitzewellen wie im vergangenen Jahr geben wird, steht in den Sternen. Dass der Klimawandel auch auf Mallorca voranschreitet, ist nach Ansicht von Experten allerdings nicht zu leugnen.