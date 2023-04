Ungeachtet erwarteter Temperaturen von mehr als 30 Grad auf Mallorca sind auf der heißbegehrten Playa de Palma am "Ballermann" noch immer keine Strandliegen und nur wenige Sonnenschirme aufgestellt worden. Die zuständige Firma Mar de Mallorca verlangte jetzt ultimativ von der Stadtverwaltung, ihr endlich die Erlaubnis dafür zu erteilen. Man erwarte "dringend" grünes Licht, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch. Es könne nicht angehen, dass auf anderen Stränden alles schon in trockenen Tüchern sei, nicht jedoch an der Playa.

Angesichts unerwartet warmer Tage strömen zunehmend deutsche Touristen auf die Insel, an der Playa de Palma füllen sich die Hotels mit Sonnenhungrigen. Doch die müssen sich bis auf Weiteres mit mitgebrachten Liegen begnügen oder auf Handtücher betten. Mar de Mallorca äußerte, dass das Verhalten der Stadtverwaltung geschäftsschädigend sei. Man kümmere sich bereits um die Sauberkeit des Strandes, habe aber noch keine Einnahmen durch den Liegenverleih. Die Stadtverwaltung äußerte unterdessen, dass sie ihrerseits auf ein Genehmigung vonseiten der spanischen Küstenschutzbehörde "Costas" warte. Die Firma dürfe damit anfangen, Liegen und Schirme aufzustellen, könne aber vor dem 1. Mai noch kein Geld für deren Nutzung verlangen. Offiziell werden ab jenem Tag auch erste Rettungsschwimmer auf der Insel eingesetzt. Anders als in anderen Teilen der Welt ist es an den meisten Stränden auf Mallorca üblich, dass man Schirme und Liegen mieten kann. Die Preise variieren von Gemeinde zu Gemeinde. Mal sind es Privatfirmen, die sich darum kümmern, an anderen Stränden managen die Kommunen selbst den Verleih.