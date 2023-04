Etwa ein Dutzend Schüler eines Gymnasiums auf Mallorca sind in Deutschland auf Fahrrädern unterwegs, um nachhaltiges Reisen zu erleben und dafür zu werben. Damit solle ein Zeichen gegen den allzu sehr auf Sonne, Strand und Party ausgerichteten Tourismus gesetzt werden, sagte der Leiter der Son-Cladera-Schule in Palma, Manu Blanco, der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Aktion laufe im Rahmen einer Art Erasmus-Programm für Schüler.

Die Idee zu der Reise sei in Zusammenarbeit mit einer Urlauberin entstanden, die in Neuss als Lehrerin arbeitet, sagte Manu Blanco weiter. Die Initiative hat den Namen "Beyond the tourism" (Jenseits des Tourismus). Laut dem Schulleiter sollen die Pennäler begreifen, dass Tourismus auf Mallorca mehr als nur das Herkömmliche sei. Am Dienstag unternahmen sie eine Radtour durch Neuss, um zu erfahren, dass man eine Stadt auch auf nachhaltige Weise erkunden könne. Weitere Ausflüge sind nach Düsseldorf und Köln geplant.

Die Idee eines Tourismus' jenseits von Alkohol und Strand ist seit vielen Jahren auch ein Steckenpferd der sozialistisch geführten Balearen-Regierung. Sie will die Insel auch in kühleren Monaten interessanter für Urlauber machen, stellt sich gegen den Exzesstourismus und propagiert mehr Respekt vor der Umwelt.