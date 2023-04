Ungeachtet der inzwischen schon recht hohen Temperaturen hält sich am Puig Major, dem höchsten Berg auf Mallorca, ein Schnee- und Eisrest. Ein kurioses Foto, das die in 1200 Metern Höhe befindliche rechteckige Fläche zeigt, wurde am Mittwoch auf Twitter veröffentlicht. Der Schnee war hier Ende Februar gefallen, als das Sturmtief "Juliette" über die Insel fegte.