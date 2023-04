Ein 60-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag in Palma de Mallorca einen Sturz aus dem siebten Stockwerk eins Hauses überlebt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Straße "Calle del Regalo" im Problemvorort Son Gotleu. Dieser befindet sich im Nordosten der Stadt am Rande der Ringautobahn.

Der Mann starb bei dem Sturz nicht, weil ein Zeltdach auf einer Terrasse des ersten Stockwerks den Fall abgebremst hatte. Warum es zu dem Sturz aus so großer Höhe kam, ist noch unklar. Der schwer verletzte Mann wurde ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht, sein Zustand gilt als ernst, aber stabil. Ähnliche Nachrichten Österreicher nach Sturz vom Hotel-Balkon in Arenal schwer verletzt Balkon- oder Fensterstürze kommen während der Feriensaision vor allem in Urlaubergegenden auf der Insel und nicht in normalen Wohnvierteln vor. Betrunkene Touristen fallen dann vor allem in Ferienorten wie Magaluf oder Arenal aus Hotels oder Apartmentgebäuden. Einige sterben dabei, andere werden in Krankenhäuser gebracht.