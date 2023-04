Es ist ein Wert, der einen zu dieser Jahreszeit fast schon sprachlos macht: An diesem Samstag sind auf Mallorca 32,4 Grad gemessen worden, und das sogar im Gebirge! Die hochsommerliche Temperatur wurde nämlich an der Wetterstation am Kloster Lluc in der Tramuntana abgelesen. Das ist ein neuer April-Rekord. Bisher lag die höchste jemals im vierten Monat des Jahres gemessene Temperatur in Lluc bei 28,1 Grad, und zwar im Jahr 2000.