Bei einem Verkehrsunfall auf der von Porreres nach Campos sind am Samstag Nachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr als zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten.

Zwei Krankenwagen trafen an der Unfallstelle ein, und versorgten die Opfer. Die beiden weniger schweren Opfer wurden in das Krankenhaus von Manacor gebracht, während das dritte Opfer, das sich in einem ernsten Zustand befindet, in das Krankenhaus von Son Espases gebracht wurde.

In einem der Fahrzeuge befand sich eine ausländische Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen, die weniger schwere Prellungen erlitten, und zwei Kindern, die in eine Privatklinik gebracht wurden. In dem anderen Auto befanden sich ein 74-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau, die verschiedene Prellungen erlitten und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus von Manacor gebracht wurden. Ein weiterer Mann befand sich ebenfalls in diesem Fahrzeug, und eine weitere 74-jährige Frau wurde in ernstem Zustand in das Hospital Universitario Son Espases gebracht.