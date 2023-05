Wenig buddhistischen Spirit legten am Dienstag knapp 20 Personen indischer Herkunft an den Tag. In Can Pastillas Calle Bartomeu Riutort gingen sie mit Stöcken, Teppichmesser, Brettern sowie einer Machete aufeinander los. Aufgeschreckte Anwohner riefen die Polizei, die kurz darauf eintraf und sechs Männer im Alter zwischen 23 und 48 Jahren festnahm. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Gruppen wurden insgesamt vier Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Auslöser des Zwischenfalls war Augenzeugen zufolge die Eröffnung eines neuen Obst- und Gemüseladens. Ein indischer Geschäftsmann eröffnete diesen just gegenüber einem bereits etablierten Obstladen, dessen Besitzer ebenfalls ein Inder ist. Die Ankunft des Neulings aus der Heimat stieß bei dem Alteingessesenen offenbar auf wenig Verständnis. Das Fass zum Überlaufen brachten dann die Preise des Neuunternehmers, der seine Ware günstiger anbot als der altgediente Konkurrent auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. In der bereits aufgeheizten Stimmung scharten rechts und links der Calle Bartomeu Riutort die jeweiligen Geschäftsinhaber ihre Angestellten um sich. Rasch kam man sich näher, es passierte der erste Schubser, dann dauerte es nicht mehr lange, ehe die ersten Streithähne mit Stöcken und Brettern bewaffnet den Ring betraten. Im Handumdrehen standen sich zwei verfeindete Lager gegenüber, die nur noch durch den beherzten Einsatz der Polizei zu trennen waren.