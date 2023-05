Mallorca hat bei den blauen Flaggen für Strände Federn lassen müssen. Drei "Playas" weniger als im vergangenen Jahr wurden mit der begehrten Fahne ausgezeichnet, wie es am Donnerstag in einer Pressemitteilung hieß. Insgesamt wurden 20 Strände ausgezeichnet. Mit den Fahnen werden ein gewisses Niveau bei der Wasserqualität und auch Dienstleistungen gewürdigt. Die gesamten Balearen heimsten 27 Strand-Flaggen ein.

Die meisten dieser Auszeichnungen gingen in Palma verloren: Die Playa de Palma und die Cala Estància werden nicht mehr mit blauen Flaggen prämiert. Die Playa de Palma hatte diese Auszeichnung bereits im Jahr 2016 schon einmal verloren. Man konnte die Flagge im Jahr 2019, also drei Jahre später wiedergewinnen. Die ebenfalls in Palma befindliche Cala Major konnte die Fahne behalten.

Die Gemeinde mit den meisten blauen Flaggen ist Santanyí mit vier Stränden, nämlich Cala Llombards, Cala Mondragó, Cala Santanyí und s'Amarador. In Felanitx wurden die Xala Ferrera, die Cala Marçal, die Cala Sa Nau und Portocolom ausgezeichnet. Die Playa de Muro behält genauso ihre blaue Flagge wie der Es-Dolç-Strand in Ses Salines. Der dritte Strand, der seine blaue Flagge verlor, ist die Cala Gran nördlich der Cala Sa Nau an der Ostküste der Insel.

Folgende andere Strände auf der Insel dürfen von der blauen Flagge geziert werden: Cala Barques und Cala Molins in Port de Pollença, Cala Millor und Sa Coma. Hinzu kommen Can Picafort, Son Bauló und Son Serra.

Auch zehn Sporthäfen wurden mit diesen Auszeichnungen beehrt: Das sind Alcudia Mar Puerto Turístico Deportivo, Calagamba (Palma), Portocristo (Manacor), Arenal (Llucmajor), Club de Vela Port d’Andratx, Marina Palma Cuarentena (Palma), Marina Port de Mallorca, Port Colònia Sant Jordi (Ses Salines), Port de Cala Figuera (Santanyí) und dr Real Club Náutico (Palma).