Auf Mallorca ist das Wetter seit Dienstagabend umgeschwungen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es bereits die ersten Regenschauer in Palma und der Mittwochmorgen ist mit merklich kühleren Werten losgegangen. Nun hat der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, AEMET, auch noch eine Wetterwarnung herausgegeben. Auf ihrer Webseite und ihrem Twitter-Account teilte die Behörde eine Grafik, die übersichtlich zeigt, wo es auf Mallorca in den kommenden Tagen ungemütlich werden könnte. Am Mittwochmorgen seit 10 Uhr bis zum Abend um 20 Uhr gilt die Warnstufe Gelb bereits für den Norden und Nordosten der Insel.

10/05 11:36 #AEMET adelanta #FMA por lluvias en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlsrkJ https://t.co/zWgI3d6P4O — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 10, 2023 Ähnliche Nachrichten Frühsommer macht Pause: Schwere Regenfälle auf Mallorca erwartet Wetterwechsel auf Mallorca: Der Frühling kehrt zurück Mehr ähnliche Nachrichten (1) Es kann zu Böen und zwei Meter hohem Wellengang kommen. Dem aktuellen Stand zufolge werden die Wetterwarnstufen auch auf die Inselmitte ausgeweitet. Laut AEMET kann es dann auf Mallorca ausgiebige Regenschauer geben. Bis zu 20 Millimeter Regen kann pro Stunde herunterkommen und auch Gewitter mit Hagel seien nicht auszuschließen. Möglicherweise werden die Wetterwarnungen auch noch verlängert. Momentan wird der Regen am Freitag, 12. Mai, ab 12 Uhr erwartet. Weitere Aktualisierungen werden noch folgen, die MM-Redaktion wird diese Meldung laufend auf den neuesten Stand bringen. Bisher war der Frühling auf Mallorca trocken und ungewöhnlich warm. Das zeigt auch die Wetterbilanz des Monats April. Er war auf Mallorca und den Nachbarinseln erheblich wärmer und trockener als in den Jahren davor gewesen. Laut dem Wetteramt AEMET fiel 60 Prozent weniger Niederschlag. Die Durchschnittstemperatur betrug 15,4 Grad, 0,9 Grad mehr als üblich. Die höchste Temperatur des April wurde am 29. April in Llucmajor gemessen, nämlich 33,7 Grad. Auch am Flughafen wurde an dem Tag mit 30,7 Grad ein Rekordwert verzeichnet.