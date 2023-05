Was lange währt, wird endlich gut! An der Playa de Palma stehen jetzt Liegen. Seit Wochen hatte die beliebte Urlaubermeile im Südosten der Inselhauptstadt Palma de Mallorca darauf gewartet, dass auch die Badegäste den Strand endlich vollumfänglich genießen können. Auch die Hoteliers hatten sich mehrfach beschwert, dass es in diesem Jahr viel zu lange dauern würde, bis die Sonnenbetten aufgestellt werden. Seit einigen Tagen endlich werden die "Tumbonas" an den einzelnen Balnearios aufgebaut. An vielen stellen stehen sie bereits, an anderen soll die an diesem Wochenende soweit sein. An diesem Freitag schafften außerdem Radlader große Teile des im Winter angeschwemmten Seegrases weg.

Ähnliche Nachrichten Trotz tausender Urlauber: Noch immer keine Liegen und Schirme an der Playa de Palma Schon vor Wochen hatte die "Playa ohne Liegen" trotz bereits Tausender Urlauber für Schlagzeilen auf der Insel gesorgt. Laut dem für die Playa de Palma zuständigen Unternehmen "Mar de Mallorca" hatte man bereits im Oktober bei "Demarcación de Costas" wegen einer neuen Lizenz angefragt, aber lange keine erhalten. Hoteliers der Playa de Palma äußerten sich daraufhin mehrfach "besorgt" über die Tatsache, dass bisher an der Playa noch keine Liegen und Sonnenschirme zu finden waren. Bei vielen dürfte die Erleichterung groß sein, dass die Saison an dem Party-Strand nun endlich beginnen kann. Bis die Urlauber den vier Kilometer langen Sandstreifen so richtig genießen können, dürften allerdings noch einige Tage vergehen. Der Wettergott Petrus spielt nämlich nicht so richtig mit. Derzeit ist es auf der Insel wieder recht frisch, am Wochenende soll es teilweise stark regnen. Erst ab Mitte kommender Woche soll wieder der Frühsommer Einzug auf Mallorca halten.