Zwei Internet-Giganten bereiten sich offenbar auf ihren unmittelbar bevorstehenden Besuch auf Mallorca vor: Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein chinesischer Alibaba-Kollege Jack Ma. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erspähte die Mega-Yachten der beiden vielfachen Milliadäre am Freitag in der Bucht von Palma. Es wird erwartet, dass die beiden so unterschiedlichen Unternehmer im Verlauf des Wochenendes auf Mallorca eintreffen.

Alibaba-Gründer Ma ist auf Mallorca inzwischen ein oft gesehener Gast. Erst im zurückliegenden Juni wurde er beim Golfen mit Freunden in Calvià gesichtet. Ma fiel 2020 bei der chinesischen Regierung in Ungnade, nachdem er das strenge Kontrollsystem in seinem Land kritisiert hatte. Seine 88,38 Meter lange Luxus-Yacht Zen stellt so ziemlich jedes Hotel in den Schatten. 25 Bordangestellte sorgen rund um die Uhr für das leibliche Wohl der maximal 16 Passagiere. Ob Ma auch bei diesem Besuch wieder den Golfschläger in Calvià schwingt, bleibt abzuwarten. Für Bezos hingegen könnte die Einweihung seines neuen Dreimasters Koru anstehen. Das nagelneue Segelschiff kostete den Milliadär 500 Millionen Dollar, ein Betrag, bei dem der Amazon-Gründer womöglich mal kurz mit den Augen zwinkert. Dafür darf er sich jetzt Eigentümer des größten Segelschiffes der Welt bezeichnen. Zur Ausstattung der Koru gehören unter anderem zwei Decks, ein Hubschrauberlandeplatz und ein Pool mit riesigen Ausmaßen. 40 Bordangestellte sorgen dafür, ihrem Chef und seinen Gästen jederzeit alle Wünsche von den Augen abzulesen.