Ein im Dorf Campanet im Norden von Mallorca gestohlenes Auto ist nach wenigen Stunden nahe Port d'Alcúdia in einen Unfall verwickelt worden. Das Gefährt war nach einer Pressemitteilung der Guardia Civil am Sonntagmorgen abhanden gekommen, der Unfall ereignete sich dann gegen 17 Uhr in der Nähe des Komplexes "Mac Hotels".

Die Insassen des Renault Clio, der in ein geparktes Auto gekracht war, flohen vom Tatort. Festgestellt wurde, dass es sich bei ihnen um zwei männliche und zwei weibliche Jugendliche aus Sa Pobla handelt. Es wurde eine Fahndung nach den Kriminellen eingeleitet, bis zum Montagvormittag wurden diese allerdings noch nicht entdeckt.

Autos werden auf Mallorca in der Regel eher selten gestohlen. Das hängt aller Wahrscheinlichkeit nach damit zusammen, dass es auf einer Insel erheblich einfacher ist, Täter aufzuspüren und festzunehmen, weil es sehr schwer ist, mit so einem Gefährt aufs Festland zu gelangen, ohne aufzufallen.