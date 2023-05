In den vergangenen Tagen haben Hagelschauer und Regen-Episoden auf Mallorca für schlechte Laune bei Urlaubern gesorgt. Aber: Das Wetter in den kommenden Tagen soll nicht gerade besser werden. Vielmehr warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet vor einer DANA, einem auch als "Kaltlufttropfen" (gota fría) bekannten Mittelmeer-Höhentief. Er besteht aus sehr kalter Luft polaren Ursprungs, befindet sich in 5000 bis 10.000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und ist am Boden nicht als Tiefdruckgebiet erkennbar. Sprich: Es bringt kühle Luft, viel Niederschlag, Blitz und Donner!

Ist es am Montag noch sonnig und trocken, können sich ab Dienstag bereits im Inselosten Schauer und Gewitter breit machen. Dabei werden nur noch Höchsttemperaturen von 19 bis 21 Grad erreicht. Aemet warnt an der Ostküste der Insel ab diesem Tag auch mit Stufe Gelb vor Wind und hohem Wellengang. Auch am Mittwoch kann es auf der Insel immer wieder regnen und gewittern, es werden Werte von bis zu 23 Grad erreicht. Gleiches Bild am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Bei starker Bewölkung können immer wieder teils kräftige Schauer und Gewitter über die Insel ziehen. Das unbeständige Wetter soll sich noch mindestens bis zum Beginn der kommenden Woche halten. Nachdem im April bereits mehr als 30 Grad auf Mallorca erreicht worden waren, ist das Wetter seit Anfang Mai eher unbeständig. Die Temperaturen liegen tagsüber nur noch bei rund 22 Grad, nachts sinkt das Quecksilber im Thermometer immer noch auf Werte von knapp über zehn Grad. Das Meerwasser rund um die Insel hat derzeit etwa 19 bis 20 Grad.