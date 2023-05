Die Kollegen der Guardia Civil auf Mallorca haben einen neuen Kollegen, einen mit viel Fell und kalter Schnauze: Hanoi, so heißt der vierjährige Belgische Schäferhund, soll seinem zweibeinigen Herrchen dort zur Seite stehen, wo dieser zumeist überfordert ist. Einer Pressemitteilung der Guardia Civil zufolge ist Hanoi dafür ausgebildet, Menschen in Katastrophengebieten ausfindig zu machen. Seine Einsatzorte seien unter anderem Erdbeben- und Erdrutschgebiete. Interessant für Mallorca ist Hanoi aber auch deshalb, weil sein ausgebildeter Geruchssinn auch bei Notfällen an Küsten und zu Wasser von Nutzen sein kann.

Dass Hanoi wasserfest ist, bewies er unter anderem während seiner Ausbildung bei den Spezialtauchern der Guardia Civil (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS). Dort stellte er ein ums andere Mal unter Beweis, wozu ein Belgischer Schäferhund mit entsprechender Ausbildung zu leisten bereit ist. Zum Einsatz kommt Hanoi etwa bei Zwischenfällen in Küstengewässern oder Strandnähe, bei denen Personen verschüttet oder vermisst werden. Und sollte es Hanoi auf Mallorca zu langweilig werden, will ihn die Guardia Civil samt Beamten-Herrchen an Einsatzorte rund um den Globus ausleihen.