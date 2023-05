Das größte Musik-Festival der Insel, das Mallorca Live Festival, startete am Donnerstag bei trockenem Wetter, bester Atmosphäre und mit Tausenden von feiernden Gästen. Trotz einiger organisatorischer Probleme, wie etwa den Schwierigkeiten beim Parken in der Nähe des Festivalgeländes im alten Wasserpark in Magaluf oder der etwas chaotischen Organisation der eigens für die Besucher vom Stadion Son Moix in Palma bereitgestellten Busse, ließen sich die Festivalbesucher ihre gute Laune nicht nehmen.