Viel Geduld war am diesem Montagnachmittag bei Autofahrern auf der Strecke Palma-Inca gefragt, und zwar in beide Fahrtrichtungen. Nahezu zeitgleich kam es zu jeweils einem Zwischenfall auf der Höhe Ausfahrt Santa Maria, meldete MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Weil die Behörden die Schnellstraße Ma-13 zeitweise sperren mussten, stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von insgesamt etwa acht Kilometern.

Der erste Zwischenfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Fahrspur in Richtung Palma. Zwölf Kilometer vor Palma fing ein Auto aus bislang unbekannten Gründen plötzlich Feuer. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, um den Brand auf der Schnellstraße zu löschen. Nur wenige Minuten später ereignete sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahn ein folgenschwerer Auffahrunfall. Ein Auto krachte mit beachtlicher Geschwindigkeit in ein Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zweiradfahrer meterweit durch die Luft auf den Mittelstreifen geschleudert. Der Motorradfahrer erlitt dabei zahlreiche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert. Die Fahrzeuginsassen des Autos kamen mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon.

Nachdem die Polizei die Straßensperren wieder aufgehoben hatte, lösten sich beide Staus schnell wieder auf.