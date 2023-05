Ein betrunkener deutscher Urlauber hat auf Mallorca zwei Passanten angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort versorgten Ärzte die Wunde im Gesicht mit mehreren Nähstichen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Nach Angaben der spanische Nationalpolizei ereigneten sich die Vorfälle zur Wochenmitte gegen 23 Uhr an der Playa de Palma. Dort hatte der 24-jährige Tourist stark angetrunken zunächst ein Hotel betreten, wurde jedoch vom Rezeptionisten aus dem Gebäude verwiesen, als sich herausstellte, dass der Deutsche dort gar keine Unterkunft genommen hatte.

Auf der Straße begann der Mann, sich an sich einigen elektrischen Rollern, die dort abgestellt waren, zu schaffen zu machen, wobei er wild mit den Armen gestikuliert haben soll. Ein Passant, der dort vorbeiging, wurde von dem Betrunkenen dabei offenbar massiv angerempelt. Das Opfer prallte gegen eine Palme, stürzte zu Boden und schlug mit dem Gesicht auf. Der Passant wurde anschließend von Medizinern betreut.

Unterdessen flüchtete der Angreifer zunächst in einen nahegelegenen Lebensmittelladen, wo er alsbald ebenfalls von den Beschäftigten hinausgeworfen wurde.

Als der rabiate Mann das Geschäft verließ, schlug er einer weiteren Person ins Gesicht, die ihn zuvor wegen seines Verhaltens kritisiert hatte. Anschließend verzog sich der Urlauber in ein anderes Hotel, wo er sich an der Bar ein Bier bestellen wollte. In jenem Moment erschien eine herbeigerufene Polizeistreife, die den Mann identifizierte und festnahm.