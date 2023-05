Ein zwei Meter langer Hai, dem der Schwanz fehlt, ist an diesem Samstagnachmittag tot in den Gewässern von Sa Calobra auf Mallorca entdeckt worden. Das Tier wurde in der Nähe der Anlegestelle entdeckt, an der Touristen, die diese Gegend besuchen, per Schiff an Land gelangen. Sa Calobra ist ein beliebter Ausflugsort im Tramuntana-Gebirge, der von Port de Sóller aus mit Booten angesteuert werden kann.