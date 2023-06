Das Trinkwasser in drei Gemeinden auf Mallorca weist höhere Nitratwerte als von der EU erlaubt auf. Darauf wies am Mittwoch die Umweltschutzvereinigung "ecologistas en acción" hin. Bei den Orten handelt es sich um Sineu, Campos und Petra. In anderen Gemeinden wie Inca oder Llucmajor liegt der Nitratwert um ein Vielfaches darunter.

Die EU-Trinkwasserrichtlinie sieht einen Qualitätsstandard (Parameterwert) von 50 Milligram Nitrat je Liter vor. Diesen Wert hat sowohl die spanische als auch die deutsche Trinkwasserverordnung als Grenzwert in die Liste der chemischen Parameter übernommen. Die Umweltschützer von "Ecogistas en acción" bemängelten, dass von behördlicher Seite zu wenig gegen das Problem unternommen werde.

Nitrat an sich ist für den gesunden und erwachsenen Menschen nicht direkt schädlich. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass sich unter Einflussnahme bestimmter Darmbakterien Nitrat zu Nitrit entwickelt. Zudem ist die Entwicklung zu Nitrosaminen möglich, die als krebserregend gelten. Den größten Nitratbelastungen sind Grundwasservorkommen ausgesetzt, die sich unterhalb landwirtschaftlicher Flächen befinden.