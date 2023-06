Seit Mittwoch (31. Mai) hat auch Menorca seinen Aldi. Der deutsche Einzelhandelsriese eröffnete in der Hauptstadt Mahón eine Filiale mit 1000 m2 Verkaufsfläche, in der Kunden unter mehr als 2.000 Artikeln wählen können. Unternehmensangaben zufolge entstanden mit der ersten Niederlassung auf Mallorcas nördlicher Nachbarinsel 22 feste Arbeitsplätze. Damit erhöhte sich die Zahl der neuen Filialen seit Jahresfrist auf zwölf. Bis Jahresende, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, sollen landesweit insgesamt knapp 50 neue Verkaufspunkte entstehen. Auf den Balearen unterhält der Discounter gegenwärtig zwölf Filialen.



Den neuen Supermarkt auf Menorca zeichne jene Strategie aus, die auch anderen Filialen zum Erfolg verholfen habe, heißt es in der Pressemitteilung weiter: 86 Prozent der mehr als 2000 angebotenen Artikel entfallen auf Eigenmarken und über 80 Prozent stammen aus spanischer Herstellung. "Unser erklärtes Ziel ist, den Kunden ein einfaches Einkaufserlebnis und möglichst umfangreiches Sortiment zu bieten", sagte im Rahmen der Filialeröffnung der regionale Expansionsmanager Gerard Ochogavias. Überdies sollen die Konsumenten Menorcas in den Genuss "niedriger Preise und attraktiver Angebote" kommen. Aldi wolle damit einen Beitrag im Kampf gegen die steigenden Lebenshaltungskosten leisten und menorquinischen Haushalten mit günstigen Preisen zur Seite stehen.



Anlässlich der Eröffnung will der Einzelhandelsriese die Preise von knapp 25 ausgewählten Artikeln herabsetzen und Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent gewähren. Im Fall von Lebensmitteln, deren Verfallsdatum sich nähere, sehe die Unternehmensphilosophie ebenfalls Preisnachlässe vor, heißt es in der Mitteilung weiter. Ferner wolle man damit erreichen, dass Nahrungsmittel im Abfall landen.



Die neue Filiale in der Call Capifort 11 ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Für Autofahrer stehen 121 Parkplätze und zwei Ladesäulen für E-Autos bereit.