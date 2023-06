An der Steilküste zwischen Banyalbufar und Estellencs ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Das teilte die Stiftung des Palma-Aquariums am Donnerstag mit. Eine Anwohner habe den Körper des Meeressäugers bereits am Montag entdeckt, hieß es. Er habe daraufhin sofort den Notruf 112 verständigt.

Am Dienstag wurde festgestellt, dass es sich um einen jungen weiblichen Pottwal handelte. Der Kadaver war etwa vier Meter lang und wog 1000 Kilogramm. Pottwale finden sich vor allem im West-Mittelmeer in größeren Tiefen. Die Tiere bewegen sich in größeren Gruppen, vor den Inseln wird ein Kolonie von immerhin etwa 300 dieser beeindruckenden Meerestiere vermutet.

Zuletzt war im Mai des Jahres 2021 ein ebenfalls junger toter Pottwal im Meer vor Mallorca entdeckt worden: Badegäste entdeckten damals das Tier in der Nähe von Can Pastilla in der Nähe des Flughafens. Der Kadaver wurde am Ende im Bereich des Hundestrandes Es Carnatge an die Küste gespült.

Der Pottwal ist ein in sämtlichen Ozeanen verbreiteter Wal aus der Unterordnung der Zahnwale. Unter den Zahnwalen ist er der einzige Großwal. Pottwale ernähren sich vorwiegend von Tintenfischen und anderem Meeresgetier; die Bullen können dabei in Tiefen von deutlich mehr als 1000 Meter vorstoßen.