Wer sich dieser Tage über das nicht so heiße und feuchte Wetter auf Mallorca ärgert, sollte noch einmal kräftig durchatmen. Denn was nach der aktuellen Unbeständigkeit ab schätzungsweise Mitte Juni kommt, dürfte in vielen Menschen Sehnsucht nach dem kühlen Mai aufwallen lassen. Die Experten vom spanischen "Meteored"-Wetterdienst rechnen mit höheren Sommertemperaturen als üblich und auch einer stärkeren Gewitterneigung.

Eins bis zwei Grad wärmer als normalerweise könnte es zwischen Juni und September werden, hieß es in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Auch mit Hitzewellen wie im vergangenen Sommer – damals gab es sogar derer vier – wird fest gerechnet. Und auch bei 40 Grad könnte es mitunter heftig blitzen und donnern.

Was die jetzigen Tage bei lediglich 24 bis 25 Grad angeht, so setzt sich die seit Tagen ausnehmend instabile Wetterlage fort. An einigen Orten regnet es stark, an anderen gar nicht, und mitunter scheint sogar die Sonne. Am Mittwoch fiel nur in zwei Gegenden reichlich Niederschlag, nämlich in Llucmajor mit 13,6 Litern auf den Quadratmeter und in der Serra d'Alfàbia mit sogar 23,1 Litern. Überall sonst ging fast kein oder gar kein Regen nieder. Der Wind weht weiterhin eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.