Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen Mann abgeführt, der an der Playa de Palma und in den angrenzenden Straßen auf Mallorca dadurch aufgefallen war, ständig Kinder zu fotografieren. Das Handy des Verdächtigen war laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag zuvor in einer Herberge entdeckt worden, die Mitarbeiter dort fanden darin eindeutig pädophile Bilder.

Nach längeren Ermittlungen konnte der Besitzer des Handys eindeutig identifiziert werden. Auf dem Apparat fanden die Polizisten 267 Fotos von Minderjährigen im Alter zwischen zwei und elf Jahren. Hinzu kamen weitere Alben mit eindeutigem Inhalt. Welcher Nationalität der Festgenommene ist, wurde nicht mitgeteilt. Die Playa de Palma ist wie auch das Briten-Dorado Magaluf eine Gegend, die in der Hochsaison nicht wenige dubiose bis kriminelle Gestalten anzieht. Ob Taschendiebe, Hütchenspieler, Klauhuren oder Einbrecher, solche Personen reisen nicht selten aus anderen Ländern an, um auf der Insel ihre Delikte zu begehen.