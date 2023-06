Die Verkehrsbetriebe Palma (EMT) haben am Freitag angekündigt, sechs Millionen Euro für die Modernisierung von weit über 300 Bushaltestellen zu investieren. Die Haltestellen sollen in den kommenden Monaten zum einen vergrößert, zum anderen mit neuem Mobiliar und elektronischen Anzeigetafeln ausgerüstet werden, teilte das städtische Unternehmen via Pressemitteilung mit.



Bislang verfügen nach Angaben der EMT 200 Haltestellen über eine Überdachung. Infolge des Modernisierungsplans soll diese Zahl schrittweise auf 320 erhöht werden. Damit wolle man erreichen, dass wartende Fahrgäste besser vor Sonne und Regen geschützt seien. Darüber hinaus würden sämtliche Haltestellen mit einer neuen Beleuchtung ausgerüstet.



Insgesamt 290 Haltestellen sollen ferner mit einer Haltebucht versehen werden, die Bussen ein Halten ermöglicht, ohne den nachfolgenden Verkehr zu stören. Um gehbehinderten Menschen das Zusteigen zu vereinfachen, soll die Höhe der Bordsteine an die Höhe der Busse angepasst werden. Für sehbehinderte Fahrgäste sei der Einbau intelligenter Warnanlagen und Bodenleisten geplant. Neue Sitze mit Armlehnen sollen wartenden Fahrgästen überdies den Aufenthalt bis zum Eintreffen der gewünschten Buslinie angenehmer gestalten.



Weiter kündigten die EMT die Montage von weiteren elektronischen Anzeigetafeln an. Von diesen gebe es gegenwärtig zehn, die angestrebte Zahl sei 227, hieß es in der Pressemitteilung. Fahrgäste sollen mithilfe der Bildschirme in Echtzeit über Ankunftszeiten der Busse, kurzfristige Fahrplanänderungen und Linienkombinationen informiert werden.