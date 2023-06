Bei einem Unfall ist ein Motorradfahrer am Sonntagmorgen in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Der Mann war laut Medienberichten mit einer Beifahrerin unterwegs, als er gegen ein abgestelltes Auto prallte. Der Motorradfahrer wurde von seinem Gefährt geschleudert, die Frau hinter ihm erlitt ebenfalls Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr in der Anselm-Turneda-Straße. Der Mann hatte offenbar die Kontrolle über das ausgesprochen PS-starke Motorrad verloren. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist noch unklar. Der Motorradfahrer wurde besonders am Kopf verletzt und musste sofort ins Son-Espases-Krankenhaus gebracht werden.

Erst Anfang Mai war bei einem schweren Unfall in einem Kreisverkehr in dem Ort Llucmajor im Süden von Mallorca ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 54-jährige starb noch am Ort des Geschehens, nachdem er die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Lieferwagen geprallt war.