Die bislang nur auf dem spanischen Festland agierende Hotelkette Hoteles Intur hat den Sprung auf die Balearen gewagt. Am vergangenen Wochenende, so ließ das Unternehmen über eine Pressemitteilung verlauten, habe das 4-Sterne-Haus Hotel Rosella an der Playa Cala Millor seinen Betrieb aufgenommen. Mit rund 100 Zimmern, die allesamt über einen Wohnbereich sowie Bad und Terrasse verfügten, und einem großen Poolbereich sei die Anlage vornehmlich auf urlaubende Familien ausgerichtet. Für das leibliche Wohl sorge ein Büfett mit mediterranen Speisen sowie eine offene Küche, in der die Gäste den Köchen über die Schulter schauen könnten.



Die Eröffnung des Hotels Rosella sei im Rahmen eines Expansionsplans erfolgt, so das Unternehmen. Mit dem neuen Haus erhöhte sich die Zahl der Übernachtungsherbergen der valencianischen Kette in ganz Spanien auf zwölf. Gegenwärtig unterhält Hoteles Intur Häuser unter anderem in Madrid, Sevilla und San Sebastián.